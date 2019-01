Belgique : Les conseillers du culte musulman sont plus nombreux en prison

Les conseillers du culte musulmans sont les plus représentés dans les prisons belges, devançant de peu les aumôniers catholiques. Selon la RTBF, ces préposés dépassent leurs homologues catholiques d’une unité, afin d’accompagner le nombre de détenus de confession musulmane de plus en plus important.

Ce choix s’explique également par la volonté politique de limiter l’influence de prédicateurs salafistes en milieu carcéral. «Suite aux attentats de 2015 et 2016, une dizaine de conseillers islamiques ont ainsi rejoint les prisons afin de diffuser un islam compatible avec les valeurs démocratiques», indique la même source. Ainsi, ces responsables ont été recrutés et formés sous l’égide de l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB), qui est également chargé d’évaluer les résultats de ce travail. Cependant, l’expérience est encore en gestation et il est donc «impossible à ce stade de savoir si cette initiative a permis de réduire la radicalisation dans les prisons».

L’expérience de spécialistes en islam qui investissent les prisons belges n’est pas unique en son genre. En Italie, c’est la prison de Bollate qui a tenté l’expérience, majoritairement auprès des femmes détenues pour prévenir leur radicalisation et les initier à une lecture éclairée de la religion. Ce projet porté par l’Union des communautés islamiques d’Italie concerne actuellement cinq prisons sur les 190 actives dans le pays.