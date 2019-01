Pays-Bas : Le rappeur néerlando-marocain Feis décède dans une fusillade

Le rappeur néerlando-marocain établi à Rotterdam (Pays-Bas), Faisal Mssyeh alias Feis Ecktuh, est décédé mardi lors d’une fusillade.

Selon le média néerlandais NL Times qui rapporte l’information, l’artiste d’origine marocaine a péri dans le cadre d’une série de crimes violents perpétrés à la fin de l’année à Rotterdam. Connu sous son nom artistique Feis Ecktuh, le rappeur a perdu la vie dans un hôpital peu de temps après l’incident survenu mardi à 17h15.

Une deuxième personne a été blessée dans la fusillade, un homme de 31 ans qui a également été conduit à l’hôpital, a annoncé la police. Sept suspects ont été arrêtés, dont quatre hommes âgés de 36 à 45 ans, deux femmes âgées de 32 à 59 ans et une fille de 15 ans.

La fusillade a eu lieu à Nieuwe Binnenweg, dans le quartier de Middelland, ont indiqué des officiers. Le rappeur était accompagné de quelques amis avant d’être surpris par les assaillants. La police est intervenue peu de temps après et aurait tiré des coups de sommation avant les arrestations sur la Heemraadsplein, à environ un demi-kilomètre des suspects.

Plusieurs fusillades à Rotterdam

Le média rappelle que Feis a sorti son premier album solo en 2014, suivi d’un deuxième album et d’un extended play à la fin de l’année 2015. Le DJ néerlandais Kees de Koning, du label Top Notch, s’est dit abasourdi par la mort du rappeur. «Tu vas me manquer. Ton super talent, ton sens de l’humour et la façon dont tu t’es toujours tenu prêt pour tout le monde», a-t-il dit.

Le présentateur de la radio néerlandaise Giel Beelen a qualifié le meurtre de «perte pour le hip-hop néerlandais». Son message sur Twitter s’inscrit parmi de nombreuses autres marques de condoléances de personnes de la communauté musicale néerlandaise qui ont exprimé leur choc, leur tristesse et leur colère. «Tous les rappeurs [des Pays-Bas] ont grandi avec Feis. Nous avons perdu une légende», a écrit le musicien YS.

Né le 25 janvier 1986, le trentenaire aurait été victime d’un vaste réseau criminel. En effet, de nombreuses fusillades ont eu lieu à Rotterdam au cours du réveillon et du jour de l’an. Des coups de feu ont été tirés dans les airs, dans un café et dans une maison, souligne NL Times. Une balle a traversé le plafond de l’appartement d’une femme, la blessant au bras, peu après 18 heures du mardi. Une femme de 55 ans a été arrêtée avec un homme, âgé de 45 ans. La police aurait retrouvé une arme à feu.

L’enquête, menée par la police de Rotterdam, se poursuit dans le cadre de cette affaire, conclut le média.