Décès du réalisateur Rachid Oujdi, défenseur des Chibanis de France

Le réalisateur français Rachid Oujdi est mort le 30 décembre suite à un infarctus à l’âge de 51 ans. «Réalisateur engagé, il avait traité le douloureux sujet de la question des chibanis, des travailleurs du Maghreb venus en France durant les Trente Glorieuses (1945-1975) avec le documentaire "Perdus entre deux rives, les Chibanis oubliés"», rapporte le quotidien français régional Midi Libre. Un documentaire inédit dévoilé au grand public en 2014.

En 2016, avec «J’ai marché jusqu'à vous - récits d’une jeunesse exilée», Rachid Oujdi s’était penché à Marseille sur le quotidien de jeunes contraints à l’exil et qui sur le sol des «droits de l’homme» ne sont pas arrivés au bout de leur peine sans fin. Il avait obtenu le prix du public - meilleur long métrage Festival Amnesty International «Au cinéma pour les droits humains» 2017, précise de son côté La Marseillaise.

En 2012, Rachid Oujdi s’était associé à Grégory Fontana pour la réalisation du documentaire «Les enfants de l’ovale... Un essai qui transforme !», sur l’arrivée du rugby en tant que sport dans une petite commune marocaine, comme indiqué sur son site.

Avant d'être travailleur indépendant, le réalisateur d’origine algérienne avait œuvré pendant 10 ans dans le monde de la radio (Radio France et RMC) comme animateur d'émissions et de chroniques quotidiennes. Sensible au sort des plus démunis et citoyen engagé, il avait adopté avec sa femme deux jeunes migrants, Amadou et Junior.

Son épouse a annoncé mardi soir que le réalisateur a tiré sa révérence à Saint-Malo où la famille passe ses fêtes en famille. «Je sais que vous êtes nombreux à souhaiter vous associer en pensée à la cérémonie de départ de Rachid. Alors sachez que la crémation aura lieu jeudi 3 janvier à 14h30», indique-t-elle sur la page Facebook du réalisateur.