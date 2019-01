Le Maroc parmi les pays à risque de sécurité faible selon Control Risks

La société de conseil en évaluation des risques basée au Royaume-Uni, Control Risks, a publié ses cartes des risques dans le monde en 2019. Des cartes qui évoquent les risques politiques, de sécurité, de santé, maritimes et de voyages dans différents pays du monde, dont le Maroc.

Sur la carte des risques politiques, le royaume est ainsi classé parmi les pays à risques politiques moyens, tout comme de nombreux pays arabes tels que les Emirats arabes unis, le Qatar, l’Egypte et la Tunisie. Mais contrairement au royaume, le Sahara est considéré comme zone à haut risque de sécurité, tout comme l’Algérie voisine et la Mauritanie. La Libye est fait partie des pays à risque extrême. Control Risks classant les pays en fonction du degré de turbulences politiques, de leur impact sur le climat des affaires et de l’ampleur de la corruption, ainsi que de la question de savoir si le pays concerné est soumis à des sanctions internationales.

Quant au volet relatif aux risques de sécurité, le rapport classe le Maroc parmi les pays à faible risque, au même titre que l’Arabie saoudite, Oman, le Koweït et le Qatar. Mais la même carte indique que le Sahara serait une zone à risque modéré tout comme la Tunisie, le nord et le centre de l’Algérie voisine. Le sud du voisin de l’Est, les frontières maroco-algériennes ainsi que d’autres zones au Maghreb, dont l’Est mauritanien sont celles à haut risque de sécurité.

Les pays sont, en effet, classés en termes de risques de sécurité compte tenu des menaces sur leur économie et de la volonté des autorités de protéger le pays et leurs capacités. La classification dépend également d’autres facteurs tels que les conflits armés, les attaques terroristes, l’ampleur des crimes relatifs aux vols et aux enlèvements.

Faible risque pour les voyages et le domaine maritime au Maroc

Quant aux risques de déplacement et de voyage, le royaume figure parmi les pays à faible risque, avec la Tunisie, la Jordanie, le Koweït et Oman. Ses voisins maghrébins, l’Algérie et la Mauritanie, sont classés parmi les pays à risque modéré, aux côtés de pays arabes comme le Liban ou encore Bahreïn. Un classement qui se base essentiellement sur les risques potentiels auxquels les voyageurs peuvent être exposés en raison de la violence généralisée, du terrorisme, du sectarisme et de la criminalité.

Les risques politiques et de sécurité dans la région MENA. / Ph. Control Risks

De plus, les côtes méditerranéennes et atlantique du royaume sont classées comme zones à risque très minime.

La carte de Control Risks de 2019 évoque aussi d’autres risques de sécurité à l’instar des enlèvements. Elle indique notamment que 7% des enlèvements dans le monde ont eu lieu dans la région MENA, mais précisent que «75% de ces enlèvements ont été commis par des criminels, tandis que 25% ont été orchestrés par des militants, notamment des terroristes et d’autres groupes armés». Dans le cadre de ces enlèvements, seuls 13% auraient concernés des étrangers.

Les cartes se concentrent sur cinq domaines principaux et les risques qui y sont associés, notamment la sécurité, la politique, la santé, les voyages et le domaine maritime.

Pour rappel, Control Risks a été fondée en 1975 et mesure les risques liés à l’intégrité, à la sécurité, à la politique et aux cyber-menaces dans le monde.