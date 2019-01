Le poète marocain Mohamed Bennis décroche le prix de la «Créativité arabe 2018»

Le Forum culturel libanais à Paris a annoncé l'attribution de son prix de «Créativité arabe 2018» au poète marocain Mohamed Bennis.

Ce prix vient récompenser une des grandes figures de la poésie arabe, a souligné le président du Forum culturel libanais, Nabil Abou Chakra, cité par le journal Anahar. Et d'ajouter que «Mohamed Bennis se distingue par son admiration de la poésie à partir d’une expérience humaine tournée vers l’avenir et dans le cadre d'un parcours de savoir attaché à l’ouverture et au concept de la liberté».

Né en 1948 à Fès, le poète a publié son premier recueil en 1969 intitulé «Avant la parole», suivi de 16 autres et plusieurs ouvrages, études et traductions sur la poésie arabe moderne et l’art plastique.