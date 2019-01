Depuis le Maroc, Ali Bongo rassure ses partisans sur son état de santé

C’est depuis le Maroc que le président Ali Bongo a présenté hier les traditionnels vœux du nouvel an au peuple gabonais. Un enregistrement vidéo de plus de deux minutes, très attendu et sans doute très suivi dans son pays.

L’exercice a surtout permis de rassurer les partisans du président. En effet, les premières images diffusées le 3 décembre lors de la visite que lui a rendu le roi Mohammed VI à l’hôpital miliaire de Rabat, ne les avaient guère convaincus.

Un doute qui a largement profité aux partis de l’opposition dont les revendications ont, durant les dernières semaines, monté d’un cran. Le 21 décembre, ils ont demandé, dans une lettre adressée au Premier ministre, de mettre en place une «commission médicale» pour faire le point sur l’état de santé du président.

Dans son discours, Ali Bongo est apparu décidé à continuer d’exercer pleinement ses fonctions mais sans occulter qu’il a «traversé une période difficile». «Cette épreuve, je l’ai surmontée» et «aujourd’hui comme vous pouvez le constater, je vais mieux, et me prépare à vous retrouver très vite. Je continuerai à mettre toute mon énergie et toutes mes forces au service de notre pays et à l’amélioration de nos conditions de vie au quotidien».

Ali Bongo a souffert d’un grave accident vasculaire le 24 octobre alors qu’il se trouvait en Arabie saoudite. Après plus de quatre semaines d’hospitalisation à Riyad, le président est arrivé le 29 novembre à Rabat.