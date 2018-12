Comme à Al Hoceima, des stars se rendent à Imlil pour promouvoir le tourisme

Des célébrités marocaines, dont Mohamed Boussfiha, alias Momo, le chanteur Mohamed Reda ou encore des membres du groupe musical Achkayen se sont rendus, la semaine dernière, à Imlil.

Un geste «personnel» pour «démentir les rumeurs selon lesquelles le tourisme a été impacté», indique l’animateur de Hit Radio dans une déclaration accordée à Alyaoum 24.

Le village d’Imlil et sa région ont été secoués, lundi 17 décembre, par la découverte des corps sans vie de deux touristes scandinaves, victime d’un double assassinat terroriste.

«La région vit dans la tranquillité et l’ordre et il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Le drame appartient désormais au passé. La région est aujourd’hui comme si elle n’avait jamais connu le crime terroriste de Chamharouch», assure Momo au média en ligne.

Toutefois, à l’instar de précédentes initiatives, celle-ci est critiquée sur les réseaux sociaux par certains internautes, qui invitent ces célébrités à «également se rendre à Ifrane où un village a été secoué suite à la découverte du corps décapité d’une jeune marocaine».

De plus, alors qu’Alyaoum 24 qualifie de «fait inédit» cette visite organisée par des stars marocaines, l’initiative rappelle au contraire le voyage chapeauté par l’Office national marocain du tourisme (ONMT), le 12 juillet 2017, au profit de personnalités artistiques et médias marocains pour promouvoir le tourisme à Al Hoceima. Un secteur frappé de plein fouet suite aux événements survenus dans la ville et sa région dans le cadre du Hirak. Un voyage largement critiqué sur les réseaux sociaux et qui n’a malheureusement pas eu l’effet escompté.

La visite d’Imlil rappelle également l’initiative menée par des Marocains, le 7 mai 2011, lorsqu’un rassemblement sur la place Jamaa El Fna de Marrakech autour d’un jus d’orange avait été organisé. Une action visant à dénoncer l’attentat du café Argana, lors duquel 17 personnes avaient péri le 28 avril 2011, largement soutenue par les Marocains.