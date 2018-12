Terrorisme à Imlil : Les médias ibériques prudent sur la nationalité espagnol du Suisse interpellé

Samedi 29 décembre, le Bureau central d’investigation judiciaire procédait à l’arrestation d’un hispano-suisse installé à Marrakech en lien avec l’acte terroriste d’Imlil. Il est soupçonné d’avoir appris à certains accusés dans cette affaire les outils de communication via des applications et de les entrainer au tir, précise le BCIJ dans un communiqué.

L’enquête révèle également l’adhésion de l’individu à des opérations de recrutement et d’embrigadement de citoyens marocains et subsahariens pour exécuter des actions terroristes au Maroc, ciblant les intérêts étrangers et les forces de sécurité en vue de s’emparer de leurs armes de service, note la même source.



La nouvelle a immédiatement fait le tour des médias en Espagne relayant la version des autorités marocaines, quoique nourrissant des doutes quant à la détention d’un passeport espagnol par le «chef» présumé de la cellule.

«Le détenu possède un passeport espagnol»

Dans l’après-midi du dimanche 30 décembre, de nouveaux éléments ont fait leur apparition. «Des sources du Bureau d’information diplomatique du ministère des Affaires étrangères, de l’Union européenne et la Coopération ont confirmé dans des déclarations à Europa Press que le détenu possède un passeport espagnol», indique l’agence. Et d’ajouter que les services diplomatiques espagnols au Maroc suivent de près l’évolution de ce dossier.

Le même jour et sans contester les faits rapportés par le BCIJ, la publication de droite La Razon, s’appuyant sur des «sources antiterroristes ayant enquêté cette affaire sur une demande des autorités marocaines», affirme que le suspect arrêté le 29 décembre à Marrakech «n’a ni antécédents dans notre pays ni traversé notre territoire» !

Les deux médias se gardent pour l’instant d'informer sur les circonstances précises de la remise d’un passeport espagnol à ce ressortissant suisse, présenté par le BCIJ comme l’ «idéologue» du groupe d’Imlil.

Pour sa part, le journal ABC reste prudent quant à la version du BCIJ : «Des sources aux renseignements espagnols indiquent à ABC que pour le moment les services policiers tant en Espagne, qu’en Suisse ou au Maroc mènent des investigations sur l’Espagnol détenu, bien que personne ne soit au courant de ses liens avec des groupes terroristes».