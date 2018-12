Dotations touristiques au Maroc : Ce qui change au 1er janvier 2019

L'année 2019 apportera son lot de changements, avec notamment le rehaussement de la dotation touristique qui passera de 40 000 à 45 000 dirhams, à partir du 1er janvier. Ajouter à cela, une dotation complémentaire grâce aux 10% de l’IR par le contribuable durant l’année, avec un plafond de 55 000 dirhams, ce qui portera la dotation à 100 000 dirhams au maximum.

Dans sa déclaration à L’Economiste, Hassan Boulaknadel, directeur de l’Office des Changes, a déclaré : «Nous voulons inciter les contribuables à plus de civisme fiscal. Nous sommes sur la même démarche que celle de la direction générale des impôts et de la douane. Nous avons lié la dotation à l’IR payé».

Concernant la dotation des étudiants marocains à l’Etranger, l'Office des Changes (OC) prévoit d’autoriser une année supplémentaire de transfert de devises après la fin des études, utile pour les stage notamment. Pour rappel, l’étudiant non-boursier a droit à un transfert mensuel à hauteur de 10.000 dirhams par mois. La nouvelle instruction de change sera publiée par l’administration dans les prochains jours, annonce L’Economiste.