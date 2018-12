Ryanair vire son personnel qui refuse de s’installer au Maroc

Près de 200 personnes -dont 50 pilotes et 150 membres de cabine- seraient concernées par un licenciement de masse, dont la demande est formulée depuis le 18 décembre par Ryanair. La compagnie aérienne irlandaise a déposé le document auprès du syndicat d’emploi néerlandais (UWV), invoquant leur refus d’être transférés au Maroc et en Biélorussie. Ainsi, tous les pilotes et membres d’équipage de la base d’Eindhoven (Pays-Bas) travaillant pour l’entreprise pourraient perdre leur emploi.

Pour le syndicat des pilotes de ligne néerlandais (VNV), il s’agit d’un acte de «vengeance», dont il dit ne pas être surpris. Selon lui, «la compagnie menaçait déjà d’éliminer progressivement le personnel qui s’opposait à un transfert forcé à l’étranger» rapporte le HuffPost. La même source indique qu’en septembre dernier, «une quinzaine de pilotes avaient participé à une grève forçant Ryanair à annuler 250 vols en Europe».

Depuis le 5 novembre, cette dernière a officiellement fermé sa base à Eindhoven, estimant qu’elle présentait «des chiffres peu satisfaisants». Cité par le HuffPost, le média local NU souligne qu’«un tribunal néerlandais avait pourtant tranché, en novembre, en faveur des pilotes interdisant à Ryanair de déplacer ses employés dans des pays étrangers après la fermeture de la base».