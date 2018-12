Espagne : Tentative d’homicide sur un Marocain à Estepona

Un ressortissant marocain installé à Estepona (province de Malaga), a été violemment percuté par une grosse voiture. Le site 2m.ma indique que l’incident est survenu en fin de soirée de Noël et serait intentionnel.

Citant des médias locaux, la même source rapporte que la victime est âgée de 18 ans. Elle a été heurtée, dans la nuit du lundi au mardi 25 décembre, sur son chemin de retour vers son domicile. Les faits se sont déroulés au niveau de la rue Juan Carlos I, laissant le jeune homme souffrant de lésions graves.

A l’origine de ce drame, un différend entre la victime et son agresseur espagnol aurait dégénéré en dispute, selon les mêmes sources. Le mis en cause, un homme de 33 ans, aurait fui avant de se présenter plus tard à un poste de police. Il serait poursuivi pour tentative d’homicide, conclut le média.