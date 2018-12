Dépenses militaires : Le Maroc juste derrière les Etats-Unis en part du PIB, selon la CIA

Récemment publiée par la CIA, la dernière édition du «World Factbook» indique que le Maroc a dépensé 3,28% de son PIB dans le secteur militaire, au cours de l’année 2016. Il est ainsi classé 26e mondial, précédé par les Etats-Unis (25e) et devançant le Kirghizistan (27e).

Sur le plan régional, le Maroc arrive en onzième position parmi les pays arabes, où Oman, premier mondial par ailleurs, arrive là aussi en tête. Il est suivi de l’Arabie saoudite (3e), l’Algérie (5), des Emirats arabes unis (6e), du Koweït (9e), du Liban (10e), du Bahreïn (11e), de la Jordanie (12e), du Yémen (16e), et de l’Irak (18e). Au niveau de l’Afrique du Nord, le royaume arrive en deuxième place, derrière l’Algérie (5e), mais devant la Mauritanie (29e), la Tunisie (40e) et l’Egypte (63e).

Au niveau mondial, le Soudan du Sud arrive en seconde position après Oman, suivi de l’Arabie saoudite (3e), de la République démocratique du Congo (4e) et de l’Algérie (5e). En fin du classement, l’Irlande (149e), le Laos (150e), l’Île Maurice (151e), la Guinée équatoriale (152e) et l’Islande (153) sont les pays qui dépensent relativement le moins dans le secteur de l’armée.

Des dépenses stables pour le Maroc

Connaissant de légères hausses ou baisses de 2012 à 2016 par rapport au PIB, les dépenses militaires du Maroc ont oscillé entre 3,46% (en 2012) et 3,28% (en 2016). En 2013, elles ont représenté 3,81% du produit intérieur brut, pour baisser à 3,68% en 2014, puis à 3,25% en 2015.

En novembre dernier, le Maroc a été classé 55e puissance militaire au monde sur 136 pays, dans le plus récent rapport du Global Fire Power. En matière d’effectif de l’armée, le royaume est classé troisième en Afrique du Nord, devancé par l’Egypte (12e au classement mondial en la matière) et l’Algérie (23e). Au niveau du monde arabe, il est classé sixième, devancé encore par l’Egypte, l’Algérie, l’Arabie Saoudite, l’Irak et la Syrie.

Selon la même source, le Maroc alloue un budget de 3,4 milliards dollars à ses forces armées. En termes d’équipement, le pays compte 284 aéronefs, dont 56 chasseurs et 116 utilisés pour le transport. Le Maroc possède également 130 hélicoptères, 1 238 chars de combat, 2 348 véhicules de combat blindés, 448 pièces d’artillerie automotrice, 192 pièces d’artillerie tractée et 72 lance-roquettes.