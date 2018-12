Affaire Ould Bouamatou : L’opposition en Mauritanie saisit l’ambassadeur du Maroc

Mohamed Ould Bouamatou, homme d'affaires mauritanien et bras droit de l'opposition au régime Ould Abdelaziz / Ph. DR.

Nouveau rebondissement dans l’affaire de l’opposant mauritanien Mohamed Ould Bouamatou. Selon le site anbaa, 12 organisations de l’opposition apportent leur soutien au milliardaire, lâché par le Maroc après une lune de miel qui a duré plus de cinq ans. Dans une lettre adressée à l’ambassadeur du royaume à Nouakchott, les signataires se disent «surpris» de la teneur du communiqué du département de Nasser Bourita, chef de la diplomatie marocaine.

«Nous tenons à exprimer notre étonnement de voir [Bouamatou] être l’objet d’accusations de falsification de documents et tout particulièrement de documents officiels marocains, d’autant que l’intéressé a lui-même réfuté, par l’intermédiaire de son avocat, toute implication dans cette affaire», lit-on dans cette lettre parvenue à Yabiladi.

Par ailleurs, les signataires demandent aux autorités marocaines de procéder à «la vérification minutieuse des informations relatives à cette question».

«Nous soutenons Ould Bouamatou», affirme un membre du RFD

Le 20 décembre dernier, un communiqué du ministère des Affaires étrangères annonçait qu’Ould Bouamatou serait «interdit d’accès au territoire marocain» à cause de sa «mise en circulation sur les réseaux sociaux d’images de prétendus passeports marocains, supposés appartenir au président de la République Islamique de Mauritanie, S.E.M. Mohamed Ould Abdelaziz, et un membre de sa famille».

«Effectivement notre parti a signé avec les autres formations d’opposition la lettre envoyée à l’ambassadeur du Maroc», affirme dans des déclarations à Yabiladi Cheikh Sid’Ahmed Haidda, membre du comité permanent du parti du Rassemblement des forces démocratiques (RFD). «Nous soutenons Ould Bouamatou dans cette nouvelle guerre que lui livre le régime d’Ould Abdelaziz».

Cet appui des organisations est logique, sachant que le milliardaire avait manifesté son soutien aux formations d’opposition lors des élections législatives, régionales et communales du 1er septembre dernier. Il a d’ailleurs lancé un appel à la «résistance contre la tyrannie», motif repris par notre interlocuteur.

Le bras de fer entre les cousins pourrait se poursuivre

Ce membre du RFD s’est montré très évasif, lorsque Yabiladi lui a posé la question sur ce qu’il pense des accusations portées par le Maroc à l’encontre de l’homme d’affaire. «Je ne suis pas sûr [de celles-ci]», nous a-t-il déclaré.

Le bras de fer entre le président et son cousin, par ailleurs son ancien bailleur de fonds, est appelé à se poursuivre dans les semaines à venir. Des nouvelles en provenance du voisin de l’Est révèlent le lancement d’un nouveau mandat d’arrêt international contre Ould Bouamatou. Cette fois-ci, le pouvoir en place l’accuse de «blanchiment d’argent», d’«évasion fiscale» et de «faux et usage de faux».

En octobre dernier, lnterpol a décidé de ne donner aucune suite à la demande de la justice mauritanienne, effectuée le 31 août 2017, de procéder à l’arrestation de l’opposant pour «corruption». L’organisation policière a jugé que cette requête revêtait une dimension politique.