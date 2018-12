Guelmim : Arrestation de deux personnes, dont un mineur pour braquage d'une agence postale

La brigade de la police judiciaire du district de sûreté de Guelmim a procédé, vendredi matin, à l'arrestation de deux personnes, dont un mineur de 16 ans, pour leur implication présumée dans le braquage d'une agence postale.

Les services de sûreté avaient fait le constat, le 24 décembre dernier, d'un acte de vol avec effraction à l'intérieur d'une agence postale à Guelmim, dont les auteurs se sont emparés de colis comprenant du courrier postal, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les recherches et investigations menées dans le cadre de cette affaire ont permis d'identifier les suspects et de les interpeller ce vendredi matin au quartier Nkhilat, dans la même ville. Le mis en cause majeur a été placé en garde à vue et le mineur sous contrôle policier, à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, conclut le communiqué.