Maroc : Jerada, un an après le Hirak

Le 22 décembre 2017, deux frères ouvriers meurent à Jerada, après l’effondrement d’une mine de charbon exploitée clandestinement. La tragédie fait imploser une colère latente, ressentie depuis longtemps par des habitants qui partagent le ras-le-bol de se voir livrés à eux-mêmes, dans une province dépourvue d’opportunités économiques. La fermeture, en 1998, de l’entreprise étatique Charbonnages du Maroc (CdM) a en effet fait tomber un pilier socioéconomique de la ville, laissant des milliers de familles sans ressources financières durables. Depuis, peu d’alternatives ont vu le jour.

Aujourd’hui, les ex-ouvriers qui ont résisté à l’exode luttent depuis plus de 15 ans contre la précarité. Certains parmi eux, ainsi que leurs enfants, ont repris leur travail d’extraction minière dans des conditions extrêmes et dans la clandestinité. Une situation fragile qui dure même après les manifestations débutées en décembre 2017 et l’ouverture d’un dialogue avec le gouvernement El Othmani.

Les revendications populaires consistent essentiellement à la création d’une alternative économique pour relancer le développement de la ville, ainsi que l’emploi des jeunes, la mise en place d’infrastructures éducatives et de santé... En réponse et dans un climat de tension, l’exécutif a promis la construction d’usines à Jerada, ou encore la revalorisation des coopératives locales. Cependant, nombre de ces projets tardent à se concrétiser.

L’activité économique restée au point mort

Contacté ce jeudi par Yabiladi, Mustapha Selouani, membre de l’Union marocaine du travail (UMT) à Jerada, affirme que «la mise en place des projets proposés par l’Etat est en grande difficulté, malgré la création de coopératives agricole ou d’autres afin de restructurer l’exploitation minière». Pour le syndicaliste, «ces projets connaissent un grand retard, comme celui d’une usine de conserve de poisson».

En effet, «une partie de la population a soumis ses candidatures auprès de l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC), mais depuis le temps, aucun début d’activité n’a été annoncé, tandis que les mines sont toujours ouvertes et les habitants de la ville y travaillent encore, comme c’était le cas avant les événements de décembre 2017», déplore-t-il.

Autant dire, selon le militant, que «la condition sociale de la population est restée inchangée», notamment «face à l’impossibilité de recourir à d’autres moyens de subsistance comme les activités commerciales transfrontalières limitées par les autorités marocaines et algériennes».

De son côté, Driss Hammou, membre de l’Association marocaine des droits humains (AMDH) à Taourirt indique qu’en un an, «la situation a empiré car la population est toujours en situation de survie». Le militant affirme à Yabiladi que «l’activité clandestine continue dans les mines de charbon et il y aurait eu des autorisations officielles d’exploitation temporaire». Quant aux promesses politiques, économiques et sociales faites par le gouvernement, «elles n’ont pas été tenue et il n’y a pas vraiment eu d’initiatives concrètes». Dans ce sens, Hammou rappelle qu’«il était prévu de promouvoir notamment le tissu économique des coopératives, mais les actions n’ont pas accompagné les ambitions».

Une population brimée par les arrestations

Sur fond d’arrestations et de procès, les habitants de Jerada, eux, «développent un mécontentement généralisé, surtout suite à la lourdeur des peines de prison prononcées», nous rappelle Mustapha Selouani. Il précise «certaines familles n’arrivent même pas à rendre visite à leurs proches en prison, faute de moyens financiers pour se déplacer».

«Tous nos intérêts portent désormais sur la libération des détenus plus qu’autre chose», considère le militant, indique de son côté Driss Hammou. Ce dernier considère en effet que ces arrestations et les condamnations «pour donner l’exemple» ont «brimé la population qui n’ose plus exiger ses droits en manifestant dans les rues de Jerada».

Décrivant ainsi la situation actuelle dans la ville, Hammou précise à Yabiladi que «tout le monde est préoccupé par les arrestations massives, en plus des lourdes condamnations prononcées à l’encontre de participants et même d’habitants n’ayant pas pris part aux rassemblement». En octobre dernier, des familles ont dénoncé les conditions de détention de leurs proches alors que des procès ont repris le cours.

En novembre dernier, le tribunal de première instance d’Oujda a prononcé des peines à l’encontre de 12 militants du Hirak de Jerada. Cinq d’entre eux ont été condamnés à 5 ans de réclusion, 3 ans contre 4 accusés et 3 ans avec sursis contre les trois autres. Début décembre, la même cour a condamné un groupe de 18 autres détenus : Neuf ont écopé de trois ans de prison, deux de deux ans 2 ans, cinq d’un an chacun et un dernier de quatre mois fermes.