Maghreb : L’UMA mobilisée pour la liaison ferroviaire transmaghrébine

L’Union du Maghreb arabe (UMA) lancera, en janvier 2019, une vaste campagne d’information et de publicité pour la réhabilitation et la modernisation de la ligne de chemin de fer transmaghrébine. C’est ce que rapporte en début de semaine le journal tunisien L’Economiste Maghrébin. Le média rappelle qu’une première action de «séduction des bailleurs de fonds et de promotion de ce projet touchera l’Algérie, la Tunisie et le Maroc, les trois pays que traversera ce train» sera d’abord lancée. Elle sera suivie d’une «deuxième action ultérieurement menée en Mauritanie et en Libye».

Le journal rappelle qu’après la réalisation de l’étude de faisabilité de ce projet, l’Union du Maghreb arabe, dirigée par le Tunisien Taïeb Baccouche a lancé en octobre dernier un appel à candidature international pour le recrutement d’un consultant qui «se chargera de cette vaste campagne». Le média annonce aussi qu’une table ronde réunissant les bailleurs de fonds et investisseurs potentiels doit se tenir le 27 décembre courant, probablement en Tunisie.