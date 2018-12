Après la «guerre du couscous», le dossier commun au nom du Maghreb déterré

Ce mardi, le ministre algérien de la Culture, Azzedine Mihoubi, a déclaré qu’un «dossier visant à inscrire le couscous comme élément du patrimoine immatériel mondial» serait présenté en mars prochain à l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Une candidature qui sera faite par l’Algérie au nom des pays du Maghreb, a-t-il précisé.

«Faisant remarquer que l’instance onusienne encourage les pays à se mettre en synergie pour présenter des dossiers communs transfrontaliers, il a signalé que c’est à ce titre que l’Algérie a pris cette initiative visant à faire connaître une des spécificités gastronomiques de la population du Maghreb», indique une dépêche de l’agence de presse APS. Et le ministre algérien d’appeler à «protéger le patrimoine» maghrébin.

Sa déclaration intervient surtout après la sortie médiatique d’Ahmed Ouyahia sur le couscous. La semaine dernière, intervenant à l’ouverture d’une foire sur la production nationale algérienne, le Premier ministre avait jugé bon de rappeler que l’Algérie «ne dit pas que le couscous est exclusivement algérien» après avoir taclé le Maroc sans le citer. «Vous êtes au courant qu’à l’étranger, il y a un pays frère et voisin qui pense que le couscous est exclusivement son produit ?», a-t-il lancé à un exposant qui produit et exporte du couscous Made in Algeria.

Mais hormis les intentions du ministre algérien de la Culture, l’annonce d’un dossier commun auprès de l’UNESCO pour le couscous ne date pas d’aujourd’hui. L’année dernière, l’Algérie voisine a fait l’annonce sans pour autant que ce dossier ne soit déposé auprès de l’organisation onusienne.