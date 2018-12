Italie : La mixité décrétée pour la première fois dans la mosquée de Trino

Dans la région de Piémont, limitrophe avec la France, une mosquée devient la première en Italie à décréter la mixité dans ses espaces de prière. Il s’agit de celle de Trino, où les travaux sont déjà en cours pour la démolition du mur intérieur qui sépare jusque-là hommes et femmes. Ils devront se terminer d’ici janvier 2019.

Cité par plusieurs médias locaux et par Euronews, Roberto Rosso, adjoint au maire de Trino, explique qu’«il y a cinq ans, la mosquée était complètement illégale». Son statut a été régularisé en quatre mois, après lesquels la mairie a demandé à ce qu’il n’y ait plus de séparations entre les hommes et les femmes au moment des prières. «C’est un principe inscrit dans notre Constitution qui s’applique aux musulmans et aux chrétiens», explique le responsable local.

«C’est une grande réalisation pour la communauté de Trino, mais surtout pour la communauté islamique italienne (…) Un islam libéral peut exister, conformément aux principes constitutionnels, et la communauté musulmane dispose d’une mosquée régularisée, donc accréditée comme lieu de culte», se félicite-t-il auprès de La Stampa.

Avant d’être converti en mosquée, ce local a servi d’entrepôt industriel. Les femmes étaient contraintes de «prier dans un espace fermé, sans fenêtre ni lumière», décrit par La Stampa qui évoque «une sorte de bunker qui ne disposait que d’une télévision en pour projeter l’image de l’imam». Quant aux hommes, il «étaient dans l’espace principal».

Une situation qui change, depuis que «le projet de faire tomber les barrières entre les fidèles a été présenté par la communauté islamique locale», rappelle de son côté Euronews.