Procès d’Abdelali Hamieddine : L’audience reportée au 12 février prochain

Abdelali Hamieddine en compagne de Idriss Azami El Idrissi et Abdelilah Benkirane, ce mardi à l'entrée de la Cour d'appel. / Ph. DR

La Cour d’appel de Fès a décidé ce mardi de reporter, au 12 février prochain, l’audience de l’affaire d’Abdelali Hamieddine. Ce dernier est poursuivi pour «complicité de meurtre de Mohamed Aït Ljid Benaïssa» en 1993. Un report qui permettra aux deux parties de préparer leurs requêtes.

L’ouverture de cette audience a été marquée par la présence de plusieurs figures de proue du Parti de la justice et du développement (PJD) et à leur tête Abdelilah Benkirane. Ont été également présents, Abdelilah Bouanou, maire de la ville de Meknès ainsi que le président du groupe parlementaire de la Lampe à la Chambre des représentants et maire de Fès, Idriss Azami El Idrissi entre autres. Lors de cette première séance, «près de 95 avocats ont enregistré leurs noms au comité de la défense», rapporte Alyaoum 24.

Le juge d’instruction à la Cour d’appel de Fès a décidé, début décembre, de poursuivre le secrétaire régional du PJD de la région Rabat-Salé-Kénitra, Abdelali Hamieddine, dans le cadre de cette affaire. Egalement président du Forum de la dignité pour les droits de l’Homme, Hamieddine fait l’objet de plaintes déposées par la famille du défunt, la dernière datant de fin 2017.