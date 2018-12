Un attentat à la «voiture piégée» vise le bâtiment de la diplomatie libyenne à Tripoli

Un camion de pompiers et des responsables de la sécurité à l'extérieur du ministère des Affaires étrangères libyen à Tripoli, le 25 décembre 2018. / Ph. AFP

Au moins une personne a été tuée dans une attaque «terroriste» perpétrée, mardi matin à Tripoli, contre le ministère libyen des Affaires étrangères, selon une source de sécurité, cité par la MAP.

Il s'agit d'un fonctionnaire qui a trouvé la mort dans cet attentat à la «voiture piégée», a précisé la même source citée par les médias libyens.

Après cet attentat, des combats ont éclaté à l'intérieur du bâtiment avec «trois ou quatre assaillants», a ajouté la même source, relevant qu'une deuxième explosion, «provoquée par un kamikaze», a eu lieu «au 2e étage» du bâtiment.

D'après la chaîne officielle du gouvernement d'union nationale (GNA), qui cite des sources anonymes au sein des ministères des Affaires étrangères et de l'Intérieur, l'attaque a été menée par plusieurs «assaillants terroristes».

L'AFP rapporte, pour sa part, que'au moins trois personnes, dont un diplomate libyen, ont été tuées dans cette attaque terroriste menée par trois assaillants, citant des sources des services de sécurité et le ministère libyen de la Santé. Dix autres personnes auraient été blessées dans l'attaque, selon un nouveau bilan.

Déchirée par des luttes de pouvoir et minée par une insécurité chronique, la Libye est devenue un repaire pour les jihadistes après la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. L’organisation terroriste «Etat islamique» avait profité du chaos pour s'implanter à Syrte, Benghazi, Derna, al-Nawfaliya (est), et Sabratha (ouest), mais les forces loyales au gouvernement d'union nationale (GNA) basé à Tripoli, ont repris le contrôle de ces régions en décembre 2016, après plus de huit mois de combats meurtriers.