Maroc : A Azilal, des associations se mobilisent contre le froid

Plusieurs associations se sont mobilisées le week-end dernier pour venir en aide aux populations vivant dans les montagnes d'Azilal à travers des dons, pour les aider à affronter les rigueurs de l'hiver. Dans la commune rurale Aklaf, l'association Rissala pour le développement des compétences féminines basée à Tanger a distribué dimanche des denrées alimentaires, des couvertures, des habits pour enfants et femmes, des fournitures scolaires ainsi que deux fauteuils roulants.

Au douar Talmesset (Zaouit Cheikh), l'association SEMNID pour le développement social, active dans la région de Béni Mellal-Khénifra, a organisé samedi dernier, en partenariat avec d'autres associations, une caravane humanitaire au profit des populations locales qui ont bénéficié de couvertures et de vêtements chauds pour l'hiver, ainsi que des denrées alimentaires de première nécessité. Au total, 10 tonnes d'aides ont profité à 132 familles.

Au centre d'accueil familial d'excellence à Azilal géré par l'association SEMNID pour le développement social, il a été procédé à la distribution de fournitures scolaires, des produits d'hygiène, des livres jeunesse ainsi que des dictionnaires et ce, pour promouvoir la scolarisation des filles. Toujours à Azilal, les pensionnaires du centre d'accueil et d'hébergement des personnes sans domicile fixe ont également reçu des aides, principalement des denrées alimentaires et des produits d'hygiène.

Par ailleurs, les organisateurs ont réservé un temps pour le divertissement avec des activités récréatives pour enfants, outre la programmation d'une opération de plantation de pommiers dans l'un des douars ayant bénéficié de cette opération humanitaire en faveur des populations des zones montagneuses touchées par le grand froid qui sévit actuellement dans la région.