Meurtre à Imlil : Le plaidoyer des familles de Louisa et Maren

Les familles de l'étudiante danoise Louisa Vesterager Jespersen, âgée de 24 ans, et de son amie norvégienne, Maren Ueland, âgée de 28 ans, ont exhorté les internautes à ne plus partager la vidéo présumée du meurtre de l’une d’elles, rapporte le média australien News. Un appel rendu public après qu'une série de photos ait été publiée sur la page Facebook de l'une des mères, a précisé la même source.

Ainsi, les deux familles demandent aux internautes de ne plus partager ni regarder la vidéo. Un appel adopté aussi par d’autres internautes. «Vous savez ce qui va se passer dessus, vous savez ce que vous verrez… Ne donnez pas la satisfaction aux monstres (…) et gardez la dignité à ces belles filles», écrit un internaute sur les réseaux sociaux, cité par le média australien.

Du même avis, la première ministre norvégienne Erna Solberg a déclaré au journal VG que le «téléchargement et la diffusion de la vidéo et des photos doivent cesser». Elle affirme également avoir dû supprimer la vidéo plusieurs fois de sa page sur Facebook. La première ministre explique que la diffusion «d’une telle vidéo crée de la peur et de l’anxiété (…)». «J’espère que les gens aideront (les familles des victimes) en leur témoignant soutien et compassion», poursuit la cheffe du parti norvégien conservateur Hoyre. Elle rappelle aussi que le partage d’une telle vidéo est puni par la loi et viole le code pénal norvégien.

Une vidéo qui devrait être supprimée

Pour sa part, le psychosociologue Mohssine Benzakour a, dans un entretien accordé à Yabiladi, rejeté la faute sur les autorités marocaines. «Je me demande pourquoi l’Etat n’a pas fait de son mieux pour que cette vidéo soit supprimée avant qu’elle ne soit partagée aussi rapidement (…)», a-t-il dit. «L’Etat dispose de moyens suffisants pour supprimer précisément cette vidéo et interdire l’accès à toutes celles qui y ressemblent», a-t-il expliqué.

Il est à noter que les services de renseignement danois, qui avaient dans un premier temps affirmé qu’il s’agissait bien d’une des victimes qu’on apercevait sur la vidéo, sont finalement revenus sur leurs propos. Ils précisent désormais que la vidéo est «toujours en train d’être examinée». Du côté marocain, le procureur du roi a annoncé que la vidéo fait l’objet d’une enquête, dont les résultats seront annoncés a posteriori.

Les corps sans vie de Louisa Jespersen et de Maren Ueland ont été retrouvés, lundi, à 10 kilomètres du village d’Imlil par des alpinistes français. Depuis, 13 suspects ont été arrêtés par les autorités marocaines. Les corps des deux touristes scandinaves ont été rapatriés vendredi au Danemark.