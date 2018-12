Vol d’Air Algérie interdit par le Maroc : Le démenti de l’ambassade du Maroc à Alger

L’ambassade du Maroc à Alger a démenti, dimanche, les allégations selon lesquelles le Maroc aurait interdit à un avion d’Air Algérie de survoler son espace aérien.

Dans un communiqué relayé par Le360, l’ambassade du Maroc à Alger «réfute complètement ces informations dénuées de toutes vérités et confirme que le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale n’a aucun lien avec cette affaire». La représentation diplomatique du Maroc en Algérie précise également que «les autorités marocaines ont bel et bien délivré les autorisations nécessaires à la compagnie aérienne nationale algérienne pour transporter les supporters du club de la JS Saoura à Tanger».

Samedi, le site officiel de club algérien JS Saoura, relayé par le média TSA, a rapporté que les autorités marocaines «ont refusé d’accorder l’autorisation de survol du territoire du royaume à un avion d’Air Algérie affrété par les supporters» du club de football. «Il s’agit du premier incident de ce genre entre les deux pays. L’avion d’Air Algérie, un Boeing 737-800, devait effectuer des escales à Oran et à Béchar avant de décoller ce samedi soir à 23 heures en direction de Casablanca, avec à son bord 149 supporters de la JS Saoura», indique-t-on dans l’information reprise par plusieurs autres médias algériens.

Toutefois, hormis le fait que l’information ne soit pas démentie par les autorités marocaines, il semblerait que les supporters de l’Ittihad de Tanger, qui a affronté dimanche le club algérien en match retour de la Ligue des champions d’Afrique, ont subi le même sort. «Bloqués devant l’aéroport Ibn Battouta pendant des heures», ils n’auraient pas pu se rendre en Algérie, leur vol ayant été annulé «suite au refus des autorités algériennes» d’accorder une autorisation d’atterrir à l’aéroport de Béchar à la compagnie qui devait les transporter.