Le dilemme de l’AMDH face à l’affaire Hamieddine

Après un silence d’une dizaine de jours, le bureau central de l’AMDH a fini par communiquer sa position officielle sur l’inculpation d’Abdelali Hamieddine du PJD pour «complicité de meurtre» de l’étudiant de gauche Aït El Jid le 25 février 1993. L’ONG commence par rappeler que le défunt était un des membres de sa section de Fès.

Le texte des camarades d’Ahmed El Hayej insiste sur «le respect de la famille et des amis du martyre Benaïssa Aït El Jid de suivre toutes les procédures assurant de connaitre la vérité sur les auteurs de l’assassinat, ceux qui les ont soutenus et les ont couverts».

Fidèle à son habitude, l’AMDH attribue la «responsabilité» du crime «à l’appareil de l’Etat pour sa complicité et sa neutralité passive dans l’attaque de l’université de Fès».

L’AMDH met en garde contre «des règlements de compte politiques»

L’association pointe également la justice coupable, selon elle, de ne pas mener des «investigations et des enquêtes sérieuses et approfondies pour élucider tous les éléments du crime et ses circonstances et prendre en conséquence des sanctions à l’encontre des coupables» du meurtre.

Force est de constater que l’AMDH n’a pas fait la sourde oreille aux vives critiques du PJD à l’exhumation de ce dossier, vieux de 25 ans. Son bureau central a dit en effet «rejeter toute instrumentalisation de la cause du martyre dans des règlements de compte politiques de la part de l’Etat ou autre au détriment de la vérité et la poursuite en justice des véritables coupables».

Ce dernier passage sonne comme une concession faite par le bureau central à certaines voix influentes au sein de l’ONG qui estiment que l’inculpation du parlementaire pjdiste obéit à «des considérations politiques». L’ancienne présidente de l’AMDH en est d’ailleurs le chef de file.

Au grand dam de nombreux militants de l’AMDH et de quelques formations de gauche, Khadija Ryadi a ouvertement pris la défense d’Abdelali Hamieddine. Une position qu’elle a, d’ailleurs, réitérée le samedi 22 décembre à Casablanca à l’occasion d’une conférence organisée par Al Adl Wal Ihsane dans le cadre de la commémoration du 6e anniversaire du décès de son fondateur, Abdesslam Yassine.

Pour rappel, l’AMDH s’est constituée partie civile dans le dossier de l’assassinat de l’étudiant Benaïssa Aït El Jid.