Dakhla : Les voyageurs bloqués à l’aéroport depuis plusieurs heures

Le trafic aérien entre Casablanca et la ville de Dakha est fortement perturbé depuis ce dimanche alors que plusieurs vols en provenance ou à destination de cette ville ont été annulés. Il semblerait que les conditions météorologiques soient «mauvaises», empêchant les vols de pouvoir relier la perle du Sud au reste du royaume. «Tous les vols commerciaux au départ comme à l'arrivée ont été annulés au fil de la journée», nous confie ce soir Rida, un Marocain résidant en France.

Les voyageurs ont tenu un sit-in à l’aéroport dénonçant ce qu’ils considèrent comme un «manque d’information quant aux annulations et absence de mesures». «J'ai appelé le call center plusieurs fois avant mon départ et on m'a indiqué que le vol était maintenu. Mais une fois sur place, les employés m’ont dit que tous les vols sont annulés», poursuit notre interlocuteur. «Les employés ici ont l'air totalement dépassés et regardent de temps en temps sur flight radar si les avions au départ de Casablanca ou Laâyoune et à destination de Dakhla ont décolé ou pas», explique-t-il.

Rida rapporte aussi que «les voyageurs n’ont pas été hébergés ni indemnisés». «Pas même une bouteille d'eau ! On nous a demandé d'inscrire nos numéros de téléphone sur leur liste de passagers pour qu'ils nous recontactent dans la semaine. J’ai pris un hôtel à mes frais», dénonce-t-il.

Notre source ajoute que «certains passagers ont attendu à l'aéroport de 11h jusqu'à 20h», précisant que des personnes ayant assisté au Forum africain sur la formation professionnelle «ont également été bloqués».

Une fois à l'hôtel, Rida a été contacté à 23h pour être informé que l'avion a finalement pu décoller de Laâyoune et qu'il embarquera ce soir. «Ils nous ont pourtant dit que c'était annulé», s'indigne-t-il, dénonçant le manque de communication.