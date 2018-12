Marrakech : Exposition inédite de tapis de la collection privée de Fatima Mernissi

La grande sociologue et écrivaine marocaine Fatima Mernissi. / Ph. DR

Une exposition inédite de tapis de la collection privée de la grande sociologue et écrivaine Fatima Mernissi est organisée du 22 décembre au 22 janvier prochain à «Dar Maalma» de Marrakech, en signe d'hommage posthume à la mémoire de cette icône de la pensée féministe à renommée internationale.

Initiée par le Réseau des femmes artisanes du Maroc «REFAM-Dar Maalama», en partenariat avec le ministère de la Culture et de la communication et la famille Mernissi, cette exposition exceptionnelle est placée sous le thème «Les femmes tisseuses au fil du temps». Elle se veut une invitation à la découverte d'un aspect non encore totalement dévoilé de l'œuvre de feue Mernissi : son soutien sur un plan économique aux artisanes, ces femmes «ingénieuses» faiseuses de tapis.

Le vernissage de cette exposition a été également ponctué d’une conférence débat-témoignage sur l’œuvre de Fatima Mernissi et sa relation avec le tapis.

A travers les différents témoignages livrés, dont ceux d'universitaires et d'artisanes tisseuses de tapis, cette rencontre a été l'occasion de présenter, débattre et de partager la richesse des informations sur la condition de la femme artisane.

Grâce à sa proximité avec les tisseuses, Fatima Mernissi est devenue une vraie collectionneuse des tapis des femmes du Maroc. Elle a laissé un legs de plus de 200 tapis uniques. Elle avait comme projet de publier un livre sur cette collection, sa genèse et sa raison d’être. Un travail qu’elle avait effectivement commencé quelques mois avant son décès, le 30 novembre 2015 à l'âge de 75 ans.