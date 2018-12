Meurtre à Imlil : Les Marocains vivant en Norvège toujours sous le choc  

Moins d’une semaine après la découverte des corps sans vie de deux touristes scandinaves près d'Imlil, les Marocains du royaume et de la Norvège sont toujours sous le choc.

Cet acte terroriste a visé l'étudiante danoise Louisa Jespersen et sa camarade de classe et amie norvégienne Maren Ueland, venues au Maroc pour passer leurs vacances et gravir le mont Toubkal. Mais les Marocains ont accueilli ce crime par une vaste campagne de solidarité sur les médias sociaux. Les internautes ont exprimé leur colère et leur frustration, tout en dénonçant cette fin tragique des deux jeunes femmes.

En Norvège, les Marocains installés dans ce pays scandinave sont également profondément touchés par ce qui est arrivé à Louisa et Maren. Dans une déclaration à Yabiladi, Yassine Arakia, député norvégien d’origine marocaine établi à Oslo, a évoqué la profonde tristesse dans laquelle est plongée la diaspora marocaine.

Un état de choc

«En Norvège, nous sommes toujours sous le choc», a confié ce natif de Casablanca, installé à Oslo depuis 30 ans. «C’est tragique. Nous nous sentons tous attristés et nous pensons que ce qui s’est passé n’a pas de sens», a ajouté Yassine Arakia.

Pour cet homme politique, la chose la plus importante à faire est de «penser aux familles des victimes, de leur témoigner de la compassion et de les soutenir à la suite de ces horribles événements». «Cela fait presque une semaine maintenant et nous sommes toujours aussi marqués par ce qui s'est passé, surtout après avoir reçu la vidéo choquante», a-t-il fait savoir, évoquant les horribles séquences filmées par les assassins de Louise et Maren.

Yassine Arakia a considéré que le fait de partager ladite vidéo est une nouvelle blessure faites aux proches des victimes. «J'encourage les gens à ne pas participer à la diffusion de ce genre d’images», a-t-il dit, ajoutant que «les internautes doivent respecter les familles des deux victimes et s'abstenir de participer à la diffusion».

Le député du parti conservateur (Hoyre) a salué la façon dont les Marocains ont réagi à ce crime hideux sur Internet. «Leurs réactions ont été très appréciées par les Norvégiens», a-t-il rapporté.

«Il y a eu une série d'articles dans les journaux norvégiens soulignant la manière très touchante dont les Marocains ont manifesté leur amour et leur compassion pour le peuple norvégien et les familles des deux victimes.» Yassine Arakia

Un sentiment de honte

Pour sa part, Mohamed A., membre d’une association de Marocains en Norvège a expliqué à Yabiladi comment ces événements tragiques ont affecté les Marocains vivant dans ce pays scandinave. Il a rappelé que «les gens (en Norvège) sont très sensibles» à ce genre d’évènement tragique. «Lorsqu'un animal est tué ici, les habitants sont affligés et se sentent tristes. Je vous laisse donc imaginer l’impact de ce crime hideux», a-t-il relevé, avant de rapporter combien il «est trop difficile de gérer» une situation comme celle-ci.

Mohamed A. a toutefois souligné que des actes comme cet attentat terroriste contre deux citoyennes scandinaves «affectent les musulmans et les Marocains vivant en Norvège». «Il faut admettre qu’à chaque fois qu’un acte terroriste implique des Marocains partout dans le monde, nous sommes profondément touchés», a-t-il déclaré.

«Heureusement, certaines personnes sont ouvertes d'esprit et comprennent que nous ne sommes pas tous pareils. Mais il est honteux de penser que ceux qui ont commis ce crime sont des Marocains.» Mohamed A., associatif à Oslo

Avec des membres de son association, Mohamed A. envisage de rendre hommage aux deux victimes. Une tradition à laquelle ils sont habitués depuis les attentats de Bruxelles en Belgique, nous a-t-il fait savoir. «Lorsque nous avons appris les attentats terroristes, nous sommes allés à l'ambassade de Belgique en Norvège et avons présenté nos condoléances», rappelle-t-il.

Pour lui, les Marocains de Norvège se sentent obligés de faire quelque chose pour montrer aux autres qu'ils sont «désolés de ce qui s'est passé au Maroc». mais il concluera que le crime terroriste d’Imlil «ne représente ni les Marocains ni l’islam».