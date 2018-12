Ouverture à Ifrane de la deuxième université d’hiver des jeunes marocains du monde

La deuxième édition de l’université d’hiver des jeunes marocains du monde, organisée par le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration, s’est ouverte vendredi à Ifrane, avec la participation d’une centaine de jeunes.

A l’instar de la première édition, cette deuxième université d’hiver est placée sous le thème du «Vivre-ensemble». Elle aspire à consacrer les principes de citoyenneté et promouvoir, auprès des jeunes, les valeurs civilisationnelles marocaines basées sur la paix, la tolérance et le respect de l’autre.

Le ministre délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger, Abdelkrim Benatiq a souligné, à l’ouverture de cette session, que la notion du vivre-ensemble est présente en force parmi les Marocains du monde qui «ont toujours été un exemple d’interaction, de communication et de rapprochement avec l’autre dans les sociétés d’accueil».

«Les jeunes qui participent à cette université ont une formation universitaire qui leur permet d’être au fait de la conjoncture actuelle et d’avoir les outils nécessaires pour discuter avec les spécialistes de la notion du vivre-ensemble», a-t-il ajouté.

Abdelkrim Benatiq a indiqué que grâce à des partenariats avec des universités marocaines et des conseils de régions, le nombre des jeunes qui bénéficieront de ces initiatives passera de 560 par an actuellement à 1 200 participants l’année prochaine.

Âgés de 18 à 25 ans, ces jeunes marocains du monde participeront à des conférences et tables-rondes encadrées par des universitaires et académiciens axées sur les aspects historiques, culturels, éducatifs et sociaux du «vivre-ensemble».