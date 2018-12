France : Une exposante virée d'un marché de Noël à cause de son foulard islamique

Une exposante musulmane aurait été contrainte de «remballer sa marchandise et de quitter le marché de Noël de Saint-Gratien (Val-d'Oise)», à la demande du maire Julien Bachard (LR). Ce dernier aurait demandé à l’exposante, le 30 novembre dernier, de quitter le marché de Noël organisé par la Ville, rapporte vendredi la Gazette de Val-d’Oise.

L’exposante concernée avait réservé un chalet pour une vente de pâtisseries et confiseries. «C’est le service municipal organisateur de l’animation qui m’a contactée et proposé de disposer d’un stand à ce marché de Noël», raconte Zekiye Yildirim. «Monsieur Docquincourt (maire adjoint délégué au commerce qui accompagnait le maire,ndlr) est venu vers moi pour me dire, d’une façon gênée, qu’il était désolé de me faire savoir que mon foulard ne passait pas. "Comprenez-moi j’ai des directives !", m’a-t-il dit», rapporte-t-elle.

Le maire justifierait sa décision en s’appuyant sur «une charte qui accompagnait le contrat que j’ai signé», complète l’exposante. Une réglementation qui pourrait appuyer la décision du maire, «mais qui interroge sur la méthode humiliante employée», commente le média local.

«Je suis allé à la rencontre de cette personne pour lui rappeler les règles de neutralité et de laïcité», répond le maire. «Je lui ai suggéré d’adopter une tenue plus neutre, mais elle n’a pas souhaité adapter sa tenue, je lui ai donc dit de fermer son stand.» Il ajoute que «la loi sur la laïcité s’impose, mon devoir de maire est de l’appliquer».

Mais un juriste confie au média qu’«on impose la règle de laïcité à des personnes du service public, à partir du moment où elles tiennent une mission de service public. Un marché de Noël est public mais ne relève pas du service public».