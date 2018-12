Formation professionnelle : Six accords de coopération signés à Dakhla

La ville de Dakhla abrite, les 21 et 22 décembre, le premier forum africain sur la formation professionnelle. / Ph. DR

La participation de l’Agence marocaine de la coopération internationale (AMCI) au premier forum africain sur la formation professionnelle qu’abrite la ville de Dakhla ces vendredi et samedi a été couronnée par la signature de six accords de coopération.

Un communiqué de l’AMCI, parvenu vendredi à Yabiladi, indique que ces accords ont été signés entre l’AMCI, l’OFPPT et six pays africains, à savoir le Burkina Fasso, la Guinée-Bissau, Djibouti, le Tchad, le Mali et Madagascar.

Lors de la cérémonie de signature de ces conventions, Mohamed Methqal, ambassadeur directeur général de l’AMCI a rappelé l’engagement permanent du roi Mohammed VI pour le développement durable du continent africain à travers la promotion du capital humain.

Dans ce cadre, il a réitéré la volonté de l’AMCI d’œuvrer avec l’OFPPT pour contribuer à renforcer la coopération du royaume avec les pays africains dans le domaine de la formation professionnelle, «levier complémentaire nécessaire au développement de l’Afrique».

Il est à signaler que les six accords signés vendredi à Dakhla visent à partager, avec les pays partenaires africains, l’expérience et l’expertise développées par le royaume dans le domaine de la formation professionnelle.

Ces accords devraient permettre d’octroyer des bourses aux bénéficiaires, issus des pays africains, à partir du programme national de bourse du Royaume du Maroc au profit de notre continent.

Une réunion de l’Alliance africaine pour le développement de la formation professionnelle, lancée en avril 2017 avec l’appui de la Banque islamique de développement et 15 pays africains, est prévue au terme des travaux de ce forum.