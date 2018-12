Indice des prix des actifs immobiliers : Légère baisse des prix et des ventes à El Jadida

A El Jadida, les prix des biens immobiliers ont diminué de 2,6% au cours de ce troisième trimestre 2018, indiquent l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) et Bank Al-Maghrib, dans l’indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) relatif au troisième trimestre 2018.

Les prix des appartements ont diminué de 2,6%, contre une augmentation de +2,3% pour les maisons. Les prix des villas, des terrains urbains et des locaux commerciaux ont respectivement diminué de 64,1%, 3,5% et 4,8%. Sur le front des transactions, celles-ci ont globalement diminué de 2,8%. Les ventes des appartements ont baissé de 2,7%, contre -28,2% pour les maisons, -0,7% pour les terrains urbains et -5,7% pour les locaux commerciaux.

En glissement trimestriel, l’indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) a enregistré un recul de 0,3%, recouvrant des diminutions de 1,5% pour les prix du foncier et de 1% pour ceux des biens à usage professionnel, ainsi qu’une augmentation de 0,4% des prix du résidentiel.

En glissement annuel, les prix ont reculé de 0,7%, reflétant des baisses de 0,6% pour le résidentiel et de 0,9% pour le foncier, ceux des biens à usage professionnel ayant, en revanche, augmenté de 1%. Pour ce qui est des transactions, leur nombre a progressé de 0,3%, avec des accroissements de 4,7% pour les terrains et de 1,5% pour les biens à usage professionnel. A l’inverse, les ventes de biens résidentiels ont reculé de 1%.