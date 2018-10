Maroc : La société financière DPI acquiert une participation chez Dolidol

Development Partners International (DPI), une société financière privée qui investit dans toute l’Afrique, a annoncé ce jeudi avoir acquis une participation dans le capital du fabricant de matelas marocain Dolidol, rapporte l’agence Reuters.

DPI a ainsi acquis 20% du capital de Dolidol pour plus de 286 millions de dirhams (30 millions de dollars), afin de contribuer à l’accroissement des opérations de l’entreprise marocaine en Afrique de l’Ouest, a annoncé DPI dans un communiqué.

«Nous prévoyons que le marché affiche de bonnes performances dans les années à venir, soutenues par une croissance macro-économique forte, un déficit faible et de modestes niveaux d’endettement», a déclaré Sofiane Lahmar, partenaire de DPI.

«Bien qu’il existe un certain nombre d’opportunités en Afrique, la plus grande est sans aucun doute la classe moyenne. Elle représente une génération autonome qui cherche à consommer de plus en plus de produits et de services», a-t-il expliqué.

La société financière Development Partners International a été fondée en 2007 et gère un actif de plus de 1,1 milliard de dollars. Le fonds de capital-investissement, axé sur l’Afrique, «investit dans des sociétés partout en Afrique, auxquelles nous cherchons à ajouter une expertise stratégique et opérationnelle, et pour lesquelles nous souhaitons être un partenaire en matière de gestion», indique-t-elle sur son site internet.

De son côté, l’entreprise Dolidol a été créée dans les années 1970 par le groupe Berrada. Elle possède des unités de production et fabrique de la mousse de polyuréthane, des matelas, des canapés et des textiles non tissés.