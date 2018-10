Spoliation immobilière : L’ADJM renouvelle son souhait de rencontrer Emmanuel Macron

L’Association pour le droit et la justice au Maroc (ADJM) saisit à nouveau Emmanuel Macron. La semaine dernière, l’association établie en France a adressé un nouveau courrier au président de la République française, renouvelant son souhait de le rencontrer «afin que puissent être examinées les possibilités d'une action diplomatique de soutien» aux victimes de la spoliation immobilière, dans le cadre de la coopération judiciaire franco‐marocaine.

«Le collectif des victimes et leurs défenseurs ne peuvent que s’étonner du contraste entre la sollicitude dont vous avez fait preuve à l’égard de la mère d’un français condamné au Maroc pour des faits de terrorisme et l’indifférence qui caractérise l’attitude des autorités de la République à l’égard de nos compatriotes victimes de spoliation au Maroc», indique-t-on dans la lettre.

L’association qui défend les victimes françaises et franco-marocaines de spoliation foncière rappelle qu’elle sollicite, depuis 2012, les autorités françaises à ce sujet «très grave». Elle dénonce aussi une réponse tardive survenue en juillet dernier après un briefing datant de décembre 2017. Une réponse qui «ne correspond absolument pas aux attentes des victimes (…) et n’apporte aucune solution aux problèmes que rencontrent aujourd’hui les victimes en France, pas plus qu’à leurs défenseurs menacés de mort», écrit-elle dans sa lettre datant du 15 octobre.

L’ADJM rappelle aussi avoir sollicité «à plusieurs reprises» la ministre française de la Justice, Nicole Belloubet, mais dit «n’[avoir] reçu aucune réponse». «Les victimes de la spoliation et membres de l’association (…) vous ont écrit à plusieurs reprises afin de rencontrer le garant du respect de notre Constitution, ou à défaut un membre du cabinet Présidentiel et n’ont obtenu aucune réponse si ce n’est une fin de non‐ recevoir», mentionne également la lettre.