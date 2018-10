Football : L'international marocain Achraf Hakimi brille en Ligue des champions

L’international marocain Achraf Hakimi a livré une prestation digne des plus grands footballeurs, lors de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des champions, mercredi 24 octobre 2018, rapporte Africa Top Sports.

A l’occasion de la victoire de son équipe, Borussia Dortmund contre l’Atletico Madrid, Hakimi a réussi depuis son poste de latéral gauche à délivrer trois passes décisives à ses coéquipier Witsel (38e), Guerreiro (73e) et Sancho (83e).

A great atmosphere and a superb team performance! What an unforgettable night! ?? #BVB pic.twitter.com/zHBi4OEfhm