Aéronautique : Le centre marocain de l’Allemand Thyssenkrupp bientôt en service

Un centre moderne de traitement et de logistique des matériaux du spécialiste allemand Thyssenkrupp Aerospace sera mis en service avant la fin de cette année au Maroc.

Selon un communiqué de presse publié mercredi, la nouvelle usine, implantée au parc industriel d’Ouled Saleh, couvre une superficie de 3.500 mètres carrés et dispose d’un entrepôt, d’un hall de production et des bureaux.

«Nous allons mettre en service notre centre (…) avant la fin de l’année, de manière à pouvoir fournir à nos clients locaux les matériaux et les services requis», explique Patrick Marous, PDG de Thyssenkrupp Aerospace, cité par le communiqué. «Nous avons examiné de près la région et le nouvel emplacement représente une étape importante dans notre développement stratégique», commente pour sa part Joachim Limberg, PDG de Materials Services.

Le communiqué précise que l'industrie aérospatiale marocaine est en plein essor avec un taux de croissance annuel de plus de 15%.

Thyssenkrupp Aerospace est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de matériaux, de solutions de chaîne d'approvisionnement et de services de traitement des métaux pour le secteur de l'aérospatiale. La société dispose d'un réseau mondial de 44 sites et emploie plus de 1 800 personnes dans plus de 20 pays, conclut le communiqué.