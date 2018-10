Chambre des Conseillers : 62 femmes dénoncent l'«éviction» de Neila Tazi

Nouveau rebondissement dans l’élection, mercredi, des membres du bureau et des commissions de la Chambre des conseillers. Ce jeudi, une pétition a été lancée par un collectif de 62 femmes pour dénoncer un «coup de force mené par certains intérêts au sein de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) contre Mme Neila Tazi, jusqu’ici seule femme siégeant au bureau de la Chambre des conseillers».

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, ces femmes affirment refuser «que soit entériné ainsi ce dangereux précédent qui piétine l’esprit de la Constitution et met à mal les avancées permises dans ce sens».

Elles citent notamment l’article 19 de la Constitution de 2011 «qui fait de la parité entre les femmes et les hommes un des principes inaliénables de notre vivre-ensemble pour lequel tant de progressistes ont œuvré, et à leur tête Sa Majesté le Roi Mohammed VI».

La même source ajoute que «le combat nécessite encore une mobilisation de tous les instants».

«Nous, femmes signataires de cette pétition, (…) nous affirmons nécessaire de continuer à œuvrer inlassablement pour parfaire ce bien commun, de droit et de fait, entre les femmes et les hommes. Et nous incitons tous les acteurs politiques et de la société civile à lutter contre ceux qui refusent ce progrès et qui militent dans l’ombre pour le maintien des femmes dans un rôle subalterne ou de façade.»