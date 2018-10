Emission spéciale MRE : Brahim Kermaoui, porte-voix des enfants volés à leur naissance

Invité de l’émission

Brahim Kermaoui : Volé à sa naissance dans un hôpital à Berkane, Brahim Kermaoui serait né le 22 août 1978 (selon ses papiers administratifs). Ayant grandi à Gennevilliers, il découvre la vérité à 14 ans lorsqu’il est placé à la DDASS, sur fond de problèmes conjugaux entre ses deux parents adoptifs.

Fin juillet dernier, il a fait le départ près de l’Elysée pour traverser une partie de la France, l’Espagne et arriver enfin à Rabat en août. Son idée est de sensibiliser sur la situation de plus de «30 000 bébés volés et adoptés entre le Maroc, l’Espagne et la France».

Aujourd’hui, Brahim Kermaoui rêve de créer une banque d’ADN au Maroc afin de faciliter les pistes de recherche. Un exemple qui a prouvé son efficacité au Sri Lanka ou encore au Etats-Unis.