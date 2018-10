Les transporteurs tiennent le ministère responsable de la hausse des prix des fruits et légumes

En grève depuis jeudi, les transporteurs de marchandises pour les marchés de gros au Maroc montent au créneau. Si la dynamique n’a subi qu’un léger ralentissement ces derniers jours, ils menacent de cesser leur activité et tiennent pour responsable le ministère de l’Equipement, du transport et de la logistique.

Mardi, au marché de gros de fruits et légumes de Casablanca, les camionneurs et les transporteurs de marchandises étaient à l’arrêt. Sur les lieux, on ne compte pas moins de 25 000 tonnes entrées quotidiennement, 500 à 1 000 véhicules par jour, soit plus d’un million de tonnes par an. C’est dire l’importance de ce marché tant au niveau régional que national.

Cependant, les transporteurs ont exprimé leur colère face à l’augmentation des prix du carburant et la réduction du tonnelage autorisée à être transportée. Au micro de Yabiladi, l’un d’eux affirment que «les prix du carburant [les] affectent particulièrement, étant donné que le parcours se fait sur tout le territoire national». De plus, «la nouvelle loi concernant le tonnelage autorisé est appliquée arbitrairement et de façon purement aléatoire», ajoute-t-il.

Par ailleurs, Mustapha, le président de l’association de transporteurs poids lourds, estime que «le ministère de l’Equipement est le seule responsable dans cette affaire, qui n’a que trop duré». Il précise que s’il n’y a pas d’arrangement, ils vont «cesser définitivement les activités».