Sahara : La 4e réunion annuelle des Wikipédiens/Wikimédiens en avril à Tarfaya

C’est à Tarfaya que WikiArabia 2019, la quatrième réunion annuelle des Wikipédiens et Wikimédiens de la région arabe, aura lieu le 19 avril prochain pour exposer et partager leurs expériences et leurs points de vue sur les projets Wikimédia et la culture libre dans les pays arabes.

Un communiqué de la Fondation CAP10, établie à Tarfaya, indique que l’objectif et la vision de WikiArabia 2019 est d’«offrir une opportunité aux Wikipédiens/Wikimédiens de la région arabe d’interagir et de partager leurs expériences et activités». La Fondation CAP10 ajoute que «c’est également une occasion pour la communauté arabe de soulever les problèmes d’organisation et de discuter des solutions possibles afin d’enrichir la qualité et d’augmenter la quantité du contenu des projets arabes».

«Il y a des groupes d’utilisateurs des projets de Wikimédia dans chaque partie du monde et ces derniers s’occupent de projets locaux. Pour le groupe d’utilisateurs originaires des pays arabes, ces derniers sont issus de 22 pays et organisent annuellement des rencontres depuis trois ans», précise El Wali El Alaoui Sidi, président de la Fondation CAP10 et membre de la communauté marocaine des Wikipédiens/Wikimédiens, contacté par Yabiladi.

Des contributeurs marocains très actifs

Si les précédentes éditions ont eu lieu en Tunisie, en Egypte et en Jordanie, l’édition 2019 aura lieu au Maroc, à Tarfaya. Dans ce sens, le président de la Fondation CAP10 rappelle que «plusieurs initiatives marocaines en rapport avec Wikipédia ont soutenu la candidature du royaume». «Le choix de Tarfaya a été proposé par la Fondation CAP10» sur la base d’un dossier de candidature «solide» qui a retenu l’attention. De plus, «les membres de la communauté marocaine des Wikipédiens/Wikimédiens ont de bons profils et sont très actifs», ajoute El Wali El Alaoui Sidi.

Quant à la finalité de cette rencontre, le président de la Fondation CAP10 précise que l’objectif est de «promouvoir la culture de l’open source, au Maroc et dans le monde arabe».

«La rencontre donne aussi plus de visibilité à Tarfaya, au Sahara et au Maroc au sein de la communauté arabe et internationale. Et même si les participants sont issus du monde arabe, l’événement est suivi par l’ensemble de la communauté des Wikipédiens/Wikimédiens.» El Wali El Alaoui Sidi

L’évènement servira également de «pont entre le monde arabe et l’Afrique subsaharienne à travers des intervenants qui viendront de plusieurs pays africains», ajoute-t-il.

Depuis hier lundi, un appel à participation a été lancé, selon la page officielle de l’événement sur Wikipédia. «C’est une invitation aux membres arabes de la communauté des Wikipédiens/Wikimédiens qui souhaitent venir assister à cette rencontre», précise notre interlocuteur.

Conférences, discussions, réunions, formations et ateliers seront au programme du WikiArabia 2019. La conférence accueillera environ 100 personnes en provenance de 20 pays arabes et étrangers, qui sont eux-mêmes des contributeurs actifs dans des projets Wikipédia. Une occasion en or pour les contributeurs marocains locaux.