Maroc : L'OCP acquiert une participation dans le capital de Fertinagro

Le groupe OCP annonce ce mardi avoir acquis 20% du capital de Fertinagro, entreprise espagnole spécialisée dans l’innovation et la commercialisation de produit de nutrition pour les plantes. Une transaction effectuée à travers l'une des filiales du groupe OCP.

Le leader marocain des engrais phosphatés indique avoir conclu en parallèle de l’acquisition du capital, «un contrat de licence de propriété intellectuelle et de savoir-faire, ainsi qu’un contrat de co-développement». Une mesure confirmant la volonté de la firme marocaine de se positionner sur le terrain de l’innovation.

Fort d’un chiffre d’affaire de 48 milliards de dirhams en 2017, l’OCP est leader mondial sur le marché des phosphates et compte pas moins de 23 000 employés. Bénéficiant de collaborateurs sur les cinq continents et d’une forte volonté de développement africain, l’OCP prévoit de lancer «des projets industriels et commerciaux conjoints» avec la firme espagnole sur les prochaines années.