Plus d’un milliard de SMS émis par les Marocains au deuxième trimestre 2018

Le parc mobile s’élève, à fin juin 2018, à 44,03 millions d’abonnés dans les réseaux mobiles 2G, 3G et 4G, indique l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) dans sa note d’analyse sur l’évolution trimestrielle du secteur des télécommunications.

Ce marché enregistre des hausses de 0,76% durant le deuxième trimestre et de 4,7% par rapport à fin juin 2017. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile atteint 125% à fin juin 2018.

Le parc fixe concentre en revanche beaucoup moins d’abonnés par rapport au parc mobile, soit 2,09 millions d’abonnés, en hausse de 1,57% en comparaison à l’année précédente. Le taux de pénétration est de 5,93% à fin juin 2018.

De plus, le nombre de SMS émis durant ce deuxième trimestre s’élève à 1,28 milliard d’unités, soit une baisse annuelle de 19,09% et une quasi-stagnation (-0,08%) par rapport au premier trimestre de l’année 2018.

Le parc Internet atteint quant à lui 21,47 millions d’abonnés, portant le taux de pénétration de l’Internet à 61%. Ce parc est en hausse de 11,58% sur une année.

Enfin, jusqu’à fin juin 2018, le Maroc détient 10% des plages d’adresses IPv4 allouées au niveau de l’Afrique et l’océan Indien, et est le 3ème plus grand utilisateur des adresses IPv4 en Afrique, totalisant 10,6 millions d’adresses IPv4 attribuées par l’AFRINIC, le registre régional d’adresses IP desservant l’Afrique, conclut la note de l'ANRT.