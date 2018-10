Maroc : Arrestation d’un MRE soupçonné d'avoir tenté de faire près de 10 kg de cocaïne

Les éléments de la police du poste-frontière de Béni Ensar à Nador ont arrêté, lundi soir, un Marocain résidant à l'étranger (MRE) pour son implication présumée dans une tentative de faire entrer dans le royaume une quantité de 9,7 kilogrammes de cocaïne.

La fouille du véhicule du mis en cause, âgé de 46 ans, a permis la découverte de la drogue dans des sacs en plastique et rangée avec soin dans le pare-choc arrière de sa voiture immatriculée à l'étranger, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

L'enquête menée par la brigade de la police judiciaire du district provincial de sûreté de Nador a conduit à l'arrestation d'un deuxième individu suspecté d'être le destinataire de la drogue saisie et le cerveau de cette opération, précise la DGSN, ajoutant que ce dernier a été appréhendé en possession d'une importante somme d'argent en dirham et en devise.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la surveillance au niveau des postes frontières pour lutter contre le trafic international de drogue et des produits psychotropes, conclut la même source.