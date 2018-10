Le Maroc cité dans la plus grande opération anti-corruption en Espagne

David Marjaliza (à droite) et Francisco Granados (à gauche)./Ph.DR

De récentes révélations dans la plus vaste opération anticorruption en Espagne impliquerait le Maroc. Elles concernent une chasse menée par les principaux accusés dans le royaume, le tout pour une facture totale de 27 800 euros (prlus de 300 000 dirhams).

Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de comprendre cette affaire qui a débuté en 2014 et qui fait toujours couler beaucoup d’encre en Espagne. En effet, le 27 octobre de la même année, 51 personnes, des politiques, de hauts gradés, des chefs d’entreprises ainsi que des fonctionnaires ont été arrêtés. Ils seraient «supposément impliqués dans un système de corruption, basé sur le blanchiment d’argent du contribuable à travers un réseau sociétaire».

Parmi eux, on retient principalement celui de l’ancien numéro deux du Parti Populaire, Francisco Granados, le chef d'entreprise et l’ancien président des Nouvelles Générations du PP à Valdemoro (dans la communauté autonome de Madrid), David Marjaliza ainsi qu’une dizaine de maires des quatre coins de l’Espagne. Granados du PP est le principal accusé, il est même soupçonné de faire partie d'une organisation criminelle dédiée à perpétrer des délits de blanchiment contre le Trésor public à l'aide de faux documents, de corruption et de trafic d'influence.

Une chasse à plus de 27 800 euros à Fès

Les récentes révélations de la chaîne de télévision La Sexta concernent une petite virée à laquelle sept personnes de ce réseau, dont Francisco Granados du PP et le chef d’entreprise David Marjaliza, auraient pris part à Fès en 2004.

Un voyage qui aurait coûté aux alentours de 27 800 euros, dont l’hébergement dans un hôtel cinq étoiles dans la médina de Fès ainsi la privatisation d’un jet privé pour la modique somme de 1 000 euros par personne. Mais la raison de ce voyage payé avec l’argent du contribuable espagnol aurait été de «s’adonner à la chasse». Pour ce faire, «il aurait fallu payer les permis de chasse, soit 180 euros par personne, puis pour chaque tête abattue, entre 18 et 300 euros, tout dépendait de s’il s’agissait d’une perdrix ou d’un sanglier», poursuit La Sexta.

Ces révélations ont été apportées par le principal accusé, David Marjaliza dans une comparution devant le juge le 12 juillet dernier. Au total, ce sont plus de 1 000 pages de preuves dont dispose la justice espagnole, incluant toutes les factures et documentation dans lesquels le Maroc serait cité sur plusieurs pages.