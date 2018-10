PLF 2019 : La moitié des postes budgétaires pour la Défense et l'Intérieur

Le ministre de l’Economie et des finances présente ce soir, devant les députés et les conseillers réunis à l’occasion d’une séance plénière commune, le projet de loi de finances 2019.

Le texte approuvé par le gouvernement El Othmani prévoit de «créer 25 458 postes budgétaires, au titre du budget général pour l’année budgétaire 2019».

Une fois n’est pas coutume, la part du lion revient à l’Administration de la Défense nationale avec 9 000 postes, soit plus que le double accordé en 2018 (4 000). En 2015, ce chiffre ne dépassait pas 2 000, alors que les deux places du podium étaient occupées par les ministères de l’Intérieur et de l’Education nationale, avec respectivement 7 600 et 7 020 postes.

Force est de constater qu’en 2019, la sécurité tiendra le haut du pavé, avec l’Intérieur qui arrive en deuxième position avec 8 100 emplois. Les départements de Loudiyi et Laftite cumulent à eux seuls 17 100 postes budgétaires sur les 25 458 prévus.