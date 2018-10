Maroc : Les causes de la hausse des prix des fruits et légumes

Les camionneurs et transporteurs de fruits et légumes pour le marché de gros au Maroc sont en grève depuis jeudi 18 octobre. Résultat, des prix flambent et inquiètent le consommateur.

A Casablanca, le plus gros marché de gros national, «sur les 1 400 cargaisons habituelles et journalières du marché de gros de Casablanca, cette place n'a reçu, samedi dernier, que 540 cargaison», affirme le quotidien Assabah, repris par le site Le360. De ce fait, les prix des fruits et légumes ne peuvent qu’augmenter chez le grossiste d’abord, puis chez le détaillant, affectant particulièrement les portefeuilles des consommateurs.

Contacté par Yabiladi, une société spécialisée dans la livraison de gros, nous confie que les deux principaux facteurs derrière cette grève sont, «d’un côté la hausse des prix du carburant et de l’autre la réduction du tonnelage autorisée à être transporté». Et d’ajouter, que «cette grève devrait se poursuivre les jours à venir».