La CGEM s’écharpe pour la vice-présidence à la Chambre des conseillers

Le titre de 5e vice-président à la Chambre des conseillers divise le groupe CGEM. Le nouveau président de la Confédération générale des entrepreneurs au Maroc a visiblement joué de son influence pour «persuader» six conseillers sur les sept du patronat et voter en faveur d’Abdelhamid Souiri pour les représenter au bureau de la 2e Chambre, remplaçant ainsi Neila Tazi.

Une des rares femmes à un poste de responsabilité d’une institution politique en moins ? La fondatrice de l’agence A3 Communication et du Festival Gnawa ne compte pas se laisser marcher sur les pieds. Pour elle, le responsable de son éviction n’est autre qu’Abdelilah Hifdi, le président du groupe à la 2e Chambre. Elle n’hésite pas à lui réclamer des explications dans une lettre au ton direct.

«Je dénonce les conditions dans lesquelles vous avez voulu désigner le représentant de la CGEM au sein du bureau de la Chambre des Conseillers. La méthode employée est entachée d’absence totale de transparence, de rigueur et de rectitude, ce qui m’a conduit à quitter la réunion que vous avez convoqué me d’urgence à cet effet». Neila Tazi

Mezouar ménagé

Dans son texte, Neila Tazi a condamné sans concession ces «petites manœuvres, ces pratiques indignes d’un président de groupe. Votre responsabilité n’est elle pas de mettre en place le cadre favorable et transparent, et ce pour donner de la crédibilité à notre groupe et à celui ou celle qui va le représenter au sein du bureau de cette honorable institution».

Cependant, Neila Tazi n’a à aucun moment pointé la responsabilité de Salaheddine Mezouar dans le montage du scénario de son éviction. Pourtant la proximité entre le président de la CGEM et Hifdi est un secret de Polichinelle. D’ailleurs, c’est grâce à cette proximité que Hifdi a conduit récemment la délégation du patronat à une réunion avec le chef du gouvernement consacrée au dialogue social.

Plusieurs médias se sont emparés de l’affaire, tels Le Desk, Barlamane et Febrayer. De son côté, Matin première, la radio en ligne du groupe Maroc Soir, a donné la parole à Zakaria Fahim, un membre de la famille de Mezouar, qui a apporté le son de cloche de son président. Il a défendu le choix de Souiri pour occuper la 5e vice-présidence par la volonté «de mettre l’industrie au bureau» de la Chambre des conseillers.

En plus d’être un grand supporter du Raja de Casablanca, Abdelhamid Souiri est le patron de la société Tube et Profile et ancien président de la Fédération de Métallurgie. Une fédération puissante au sein de la CGEM qui avait soutenu la candidature de Salaheddine Mezouar.

En revanche Neila Tazi est connue pour être une proche de l’ancienne présidente de la CGEM, Meriem Bensalah-Chaqroun.