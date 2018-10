Laayoune accueille le Forum d’Affaires Maroc-France du 2 au 4 novembre

La Chambre Française de Commerce et d'Industrie du Maroc (CFCIM) et la Région de Laâyoune-Sakia El Hamra organisent le Forum d'Affaires Maroc-France du 2 au 4 novembre prochain à Laâyoune. Cette rencontre de dimension internationale a vocation à promouvoir la Région de Laayoune-Sakia El Hamra auprès des opérateurs français et à renforcer la coopération économique entre le Maroc et la France.

Après le franc succès des deux précédentes éditions organisées par la CFCIM à Casablanca et à Paris, le Forum d'Affaires Maroc-France de Laâyoune accueillera pendant deux jours près de 200 acteurs économiques et donneurs d'ordres institutionnels.

Privilégiant une approche gagnant-gagnant, cette rencontre a pour objectif de promouvoir la région de Laâyoune-Sakia El Hamra et de mettre en avant son potentiel en tant que hub vers le continent africain. Il s'agit également d'encourager le rapprochement économique avec la France qui se positionne elle-même comme plateforme européenne.