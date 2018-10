Béni Mellal : Un policier provoque un accident de la route en état d'ébriété

Un brigadier-chef exerçant au commissariat de police de Kasba Tadla a été placé en garde à vue samedi soir, soupçonné d'avoir provoqué un accident de la route alors qu'il conduisait en état d'ébriété, a indiqué dimanche la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

D'après les constatations et les investigations effectuées, le mis en cause, qui était en état d'ébriété, conduisait sa voiture personnelle en dehors des horaires de travail lorsqu'il a percuté un cycliste qui a été grièvement blessé, a précisé la DGSN dans un communiqué. Elle ajoute que l'accident est dû à un dépassement défectueux et à la conduite en état inapproprié.

Le policier contrevenant a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent afin d'élucider les circonstances de cet accident, poursuit le communiqué. La DGSN attendra les résultats de l'enquête pour prendre les mesures disciplinaires nécessaires.