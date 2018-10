Rabat : 2ème édition du Street Hockey organisée par l’ambassade du Canada

La Marina de Bouregreg a vécu, samedi, au rythme de la 2-ème édition du Street Hockey (Hockey de rue), organisée par l'ambassade du Canada au Maroc, en partenariat avec la Fédération royale marocaine de hockey sur glace.

Cet événement destiné aux enfants, jeunes et adultes, a été marqué par la participation d'équipes représentant le corps diplomatique (Canada, Europe, États-Unis). Dans ce sens, le chargé d'affaire de l'ambassade du Canada au Maroc, Bill Mccrimmon a déclaré à la MAP que le sport est l’une des formes de diplomatie. «Si nous pratiquons du sport, nous avons plus d’occasions d’aller à la rencontre d’autrui et de découvrir des personnes appartenant à d’autres pays et à d’autres cultures», a-t-il dit.

Tournoi Canadacup #streethockey remportėe par Canada2.

Croatie en 3eme place.

Mr. Khalid Mrini prėsident @Moroccohockey décerne le trophée aux gagnants. Bravo champions! @BillMcCrimmon pic.twitter.com/9swkarhv8R — Canada au Maroc (@AmbCanMaroc) 20 octobre 2018

De son côté, le président de la Fédération royale marocaine de Hockey sur glace, Khalid Mrini, a indiqué qu'après le franc succès qu’a connu la première édition, «nous avons décidé de faire de cet événement un rendez-vous annuel qui rassemble les férus de ce sport». Pour promouvoir le hockey sur glace au Maroc, a-t-il dit, «nous invitions les associations et les écoles à initier les jeunes et à leur faire connaître davantage les règles du jeu de ce sport canadien, et ce malgré le manque d’infrastructures».

La victoire finale séniors est revenue à l’équipe du Canada2, aux dépens du Canada1 sur un score de (7-3). L’équipe marocaine, Huskies de Kénitra a fini à la quatrième place, juste derrière la Croatie (3è). Chez les juniors, l’équipe marocaine Rabat capitale s’est adjugée le titre.