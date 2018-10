Casablanca : La police s’autosaisie au sujet d'une vidéo montrant une tentative de viol

Les services de police à Casablanca ont ouvert une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent au sujet d'une vidéo relayée sur les réseaux sociaux montrant une tentative de viol d'une jeune femme, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Selon les premiers éléments de l'enquête, ce crime a été commis dans une zone relevant de la compétence territoriale du district de la sûreté de Ain Sebaâ (Casablanca), souligne la DGSN dans un communiqué. Elle relève toutefois qu'aucune plainte n'a été enregistrée auprès des services de police compétents à ce sujet et que la préfecture de police n'a pas non plus été informée via la ligne 19, en dépit que l'agression ait été filmée par certains individus.

L'enquête judiciaire se poursuit pour pouvoir déterminer l'identité de l'auteur de ce crime, procéder à son arrestation et le traduire en justice, ajoute la même source.